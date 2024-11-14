Kaza, saat 08.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik işçileri zeytinliğe götüren 16 ATF 301 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kamyonet kasasında bulunan işçiler kazanın şiddetiyle kasadan fırladı. Kazada 54 yaşındaki Gülbeyaz isimli kadın hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: iha