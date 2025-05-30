

Proje; öğrenciler arasında dayanışma bilincini güçlendirmek, çevreye ve doğaya karşı duyarlı bireyler yetiştirmek, doğal çevrenin ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, proje tanıtımı İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar , İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Milli Eğitim Şube Müdürleri Serkan Çelik, Salih Aybaş ve Fırat Korkmaz’a yapıldı.

Ayrıca, proje kapsamında düzenlenen "Geri Dönüşüm Kutusu Tasarlama Yarışması"nda birinci olan İshakpaşa İlkokulu öğrencilerine belgeleri; İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin tarafından takdim edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ