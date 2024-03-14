İsilik aşırı sıcaktan ya da çok terlemekten, deride meydana gelen küçük pembe kabartılardır. Çok fazla çeşitlidir. Bazıları hiçbir iz bırakmadan genelde kaybolur.

Özellikte göğüs bölgesinde ve karın üstünde, çoğu kez şiddetli kaşıntı ile birlikte kendini gösterir. Bebeklerde en çok görülür. Ter gözeneklerinin tıkanması ile sonucu ter bezlerinin küçük birer kistlere dönüşmesinden ileri gelir.

İsiliğin 3 farklı çeşidi bilinmektedir. Bunlar;

Miliaria kristalina: Deri üstünde pullu ve içi sıvı dolu kesecikli görülenidir.

Miliaria rubra: Deride içi sıvı dolu kesecikler olur ancak etrafları pembe renkte izle çevrilidir.

Miliaria profunda: Deri ile aynı renkte olup küçük şişliklerle meydana gelir.

İsilik Neden Olur?

Genellikle yaz aylarında ter bezleri aşırı sıcak havalarda tıkanabilir. Ter bezleri tıkandığında, ter dışarıya bırakılamaz ve deri altında birikinti yapmaya başlar.

Bebeklerde çok sık yıkanma, ateşli hastalık geçirme ve çok kalın elbiseler giyinme ile ortaya çıkabilir. Hafif olan türü genelde su dolu kabarcıklıdır. Ağır isilik, aşırı kaşıntı ve su toplamış kabarıklıklarla meydana gelir. Kabarcıkların etrafında karıncalanma ve kaşınma ciddi sorunlar yaratır.

İsilik Nerelerde Görülür?

İsilik; kollarda , göbek ve göğüs çevrelerinde , iç çamaşırının lastikli noktalarına değdiği ortamlarda da oluşmaktadır. Alın, göz kapağı, burun, diz kapağı arka tarafı gibi yerlerde de yoğun bir şekilde kendini belli eder.

Bebeklerde özellikle popo bölgesinde yoğunlaşır. Üç beş güne kaybolur, tekrarlama riski ise oldukça yüksektir.

İsilik Nasıl Tedavi Edilir?

İsilik herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan kendiliğinden bir kaç güne geçen bir rahatsızlıktır. Vücutta yanma olursa serinletici losyonlar ya da merhemler kullanılabilir. Tabi ki de bunları doktor kontrolünde kullanılması sağlıklı olur. En doğal tedavi yöntemi ise temiz deniz suyu olacaktır.

Fakat bebeklerde asıl dikkat edilmesi gereken olay aşılarının kesinlikle tam olmalarıdır ki deniz suyundan başka rahatsızlıklara neden vermesin.

İsiliği önlemek için yapılması gerekenler:

Yaz aylarında vücudunuzu ılık su ile sürekli yıkayın.

Dar giysiler yerine bol kıyafetler tercih edip giyin, kıyafetlerin teri emen ve pamuklu olması gerekmektedir,

Sıcaktan terlemeniz varsa sürekli kıyafetinizi değiştirin,

Parfüm, bakım ürünleri, makyaj malzemesi, şampuanlara bir süre en azından ara verin,

Bol su için, yataklarınızı ve çarşaflarınızı pamuklu kılıflarla kaplamaya çalışın ve sık değiştirin,

Sıcak ve nemli ortamlardan çoğunlukla uzak durun, normal ev ısısı 21-25 derece aralığıdır.