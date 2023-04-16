20 kişilik ekibin tamamının işitme engelli ya da sağır bireylerden oluştuğu Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’da Takım Ruhu Ödülü’nü alarak teknoloji alanında engellilerin neler başarabileceğini bir kez daha kanıtladı.ANKARA (İGFA) - İşitme engelli gençlerin bilim ve teknoloji alanında ilerlemelerine katkı sağlamak amacıyla Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü alt branşı olarak kurulan Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, Cochlear Türkiye’nin de desteğiyle önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçen yıl aynı yarışmadan Jüri Özel Ödülü ile dönen takımın en büyük motivasyonu ise ulusal ve uluslararası platformlarda işitme engelli bireylerin seslerini duyurabilmek oldu.

İki yıl önce Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü alt branşı olarak kurulan Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Geçen sene ilk kez yarıştıkları liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’da Jüri Özel Ödülü’nü alan takım, bu sene ise Takım Ruhu Ödülü’nü kazandı.

Hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojik gelişmelerde sağır ve işitme engellilerin de var olduğunu göstermeyi hedefleyen Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, Cochlear Türkiye’nin de desteğiyle engelli gençleri başarılarla bir araya getirmeyi amaçladı.

Ankara Anadolu Spor Kulübü Başkanı, Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı ve Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı Kurucusu Bülent Tekin; 1,5 yaşında geçirdiği hastalık sebebiyle uzun yıllardır yaşamımı işitme engelli bir birey olarak geçirdiğine dikkati çekerek, "Hayatın içinde biri olarak işitme engelli bireylerin yaşadığı problemlere ses olabilmek ve çözüm üretebilmek için birçok proje geliştirirken fikirlerini çok önemsediğimiz hocamız Nilgün Salur, bizleri Müfit Alkaya ile tanıştırdı. Müfit hocamızın önderliğinde bir karar verdik ve Anadolu Sağırlar Spor Kulübü’nde alt branş olarak takımımızı kurduk. Bu takım ile en büyük hedefimiz; toplumdaki ön yargıları yıkmak, gelecekteki engelli bireylere örnek olup neler başarabileceklerini göstermek, onlara bir ışık tutmak ve engelli gençleri başarılarla bir araya getirmek. İki yıl önce başlayan bu yolculukta aldığımız ödüller ise en güçlü motivasyonumuz" diye konuştu.