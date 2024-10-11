Kadın girişimcilerin güçlenmesi ve iş dünyasında daha fazla varlık göstermesi amacıyla hayata geçen İş Kadınları Girişim Derneği İŞKAGİD, düzenlenen etkinlikle faaliyetlerine resmen başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kadın girişimcilerin güçlenmesi ve iş dünyasında daha fazla varlık göstermesi amacıyla hayata geçen İş Kadınları Girişim Derneği İŞKAGİD, düzenlenen Tanıtım ve Tanışma etkinliğiyle faaliyetlerine resmen başladı. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Özkaya liderliğinde düzenlenen etkinliğe, farklı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra, farklı sektörlerden kadın girişimciler de katıldı.

Tanıtım ve Tanışma (Networking) etkinliğinde söz alan İŞKAGİD Kurucu Başkanı Arzu Özkaya, kadın girişimciliğinin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekerek, “Bir kadının iş dünyasındaki gücü, sadece kendi hayatına değil, toplumsal yaşama da olumlu yansır. Kadın girişimciler iş dünyasında daha fazla yer aldıkça, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sağlayacaklardır. Türkiye’mizin dört bir yanından kadın girişimcileri bir araya getirmek, iş birliği ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak vizyonu ile yola çıkan Derneğimizin bu ilk adımında bizlerle oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“GİRİŞİMCİLİĞİ BENİMSEYEN KADINLARIN HAYATLARINA DOKUNACAĞIZ”

İŞKAGİD'in, ‘Bir kadın tek başına çoğunluktur’ fikri ve iyiliğin iyileştirici gücünü, kadınların potansiyellerini ortaya çıkararak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yönlendirme felsefesiyle hayata geçtiğini ifade eden Arzu Özkaya, “İş hayatındaki deneyimlerimizi paylaşmak ve enerjimizi bütünlemek için girişimci iş kadınlarıyla bir araya geldik. Ortak düşüncemiz, girişimciliği benimseyen kadınların hayatlarına dokunmanın, onların yalnız olmadıklarını hissettirmenin çok önemli olduğu idi. Kadınların iş dünyasında daha güçlü ve etkin olmaları için, onlara yol göstermek, ilham vermek ve iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla dernekleşme kararı aldık” şeklinde konuştu.

İş dünyasında kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurulan İŞKAGİD bünyesinde, her kadın girişimcinin sadece üyeliğin ötesinde bir lider olarak yer alacağını ifadede eden Kurucu Başkan Arzu Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimizle oluşturacağımız sinerjimizle İŞKAGİD’in kadın girişimciliğini destekleyen lider dernek olmasını hedefliyoruz. Anadolu'dan dünya sahnesine uzanan bir platform oluşturmak, kadınların girişimcilik potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir başarılar elde etmelerine yardımcı olmak vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor.”