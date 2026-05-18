Proje kapsamında, İSKO çalışanlarının 10-16 yaş aralığındaki çocukları, anne ve babalarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği mesajları içeren kısa bir video hazırladı.

İSKO Şubesi’nde “önce iş güvenliği” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen projeyle, iş güvenliği bilincinin yalnızca işyeriyle sınırlı kalmaması, çalışanların aile yaşamında da yer bulması hedeflendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İSKO Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici, çalışanların çocukları tarafından hazırlanan videonun iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına farklı ve duygusal bir boyut kazandırdığını ifade etti. Çocukların anne ve babalarına verdikleri içten mesajların, çalışanlarda daha güçlü bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda İSKO Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici tarafından projeye katkı sunan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İSKO Şubesi, iş sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tutmaya, bu bilinci çalışanlarıyla birlikte yaşatmaya ve kurum kültürü haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.