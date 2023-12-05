Milli Eğitim Bakanlığı, bazı ortaöğretim kurumlarındaki özel durumlar, yık-yap veya güçlendirme çalışmaları sebepleriyle başka bir okula taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim uygulanan okullarda, ders saatlerinde esneklik olabileceğini açıkladı.

Bazı Okullarda Geçerli Olacak!

İlgili yönetmelikte belirlenen 40 dakikalık ders saatlerinin, belirli şartlar altında 30 dakika olarak uygulanması taleplerine karşılık, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında valiliklerin (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) yapacakları planlamalara bağlı olarak söz konusu okullarda ders sürelerinin kısaltılabileceği ifade edildi.

Söz konusu değişikliğin özellikle yıkım veya güçlendirme çalışmaları nedeniyle taşınan okullarda ve yoğun öğrenci sayısına sahip olan okullarda daha etkili bir eğitim süreci sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Mevcut durum ile ilgili öğrenci ve velilere bu konuya dikkat çekilerek bilgi aktarıldı. Bu adım, öğrenci yoğunluğu, fiziksel koşullar ve eğitim-öğretim ihtiyaçları gözetilerek alınmış bir tedbir olarak değerlendirilmektedir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilgili okullarda 30 dakikalık ders saatleri uygulanacaktır. Bu değişiklik, eğitim ve öğretim süreçlerini daha etkin hale getirme hedefini taşımaktadır.