Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında' toplantı yaptı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik 22.08.2024 tarihli ve 32640 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin işlemleri içeriyor.

Bu Yönetmelik kapsamında kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.

Buna göre yürütülecek iş ve işlemler hakkında bilgi paylaşımı yapılması amacıyla kurum personeli ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Yönetmelikte yer alan ayrıntılar hakkında Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Yasin Günhan ve Ziraat Mühendisi Orhan Baran sunum yaparak bilgi verdi.