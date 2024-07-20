Keşan Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, UMAT Yönetim Kurulu Toplantısı’ma katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıya Şapçı’nın yanı sıra ; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, UMAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Sarı, UMAT Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Sümer, Necmi Sezer, Akbulut Yaşık, Tevfik Yamanoğlu’nun katılımı ve İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Çalışanlarının katılımları ile İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.

Toplantı akabininde İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetimi olarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’e bölgemizin coğrafi işaretli yöresel değerlerinden hazırlamış olunan hediyeler Şapçı tarafından takdim edildi.