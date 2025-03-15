Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkış yapmak isterken hakkında yurtdışı yasağı bulunduğunu öğrendiğini açıkladı. Saymaz, pasaportunun da alındığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Saymaz, bu duruma tepki göstererek, "Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."



