Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘AnadoluyuzBiz’ projesi kapsamında Isparta’dan gelen gönüllülere yönelik yangın eğitimi düzenledi.40 kişilik grup yangın söndürme, yanıcı maddelere yaklaşım, ekipmanların kullanımı ve tanıtımı konusunda teorik ve pratik eğitimlere katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘AnadoluyuzBiz’ projesi kapsamında Isparta’dan gelen gönüllülere yönelik yangın eğitimi düzenledi. Son zamanlarda artan orman yangınlarıyla mücadele konusunda düzenlenen eğitimlerle farkındalık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 40 kişilik gruba İtfaiye Daire Başkanlığı’nda teorik ve uygulamalı yangın eğitimi sundu.

18-23 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağladığı eğitimlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan uzman ekiplerbilgi paylaşımında bulundu. Katılımcılara yangın anında neler yapılması gerektiği, yanıcı-yakıcı maddelere yaklaşım kuralları, yangının en kısa sürede söndürülmesi tekniği, yangının çeşitleri, söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kahraman itfaiye personellerinin yangınlarda kullandığı araç-gereçlerin tanıtımı ile ilgili detaylı bir sunum yapıldı.

YANGINLARLA MÜCADELEDE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM PROGRAMI

Yapılan açıklamada, “Isparta’dan gelen 18-23 yaş arası 40 kişilik gruba çok yönlü olarak eğitimler verilmiştir.Katılımcılara yangın anında neler yapılması gerektiği, yanıcı-yakıcı maddelere yaklaşım kuralları, yangının en kısa sürede söndürülmesi tekniği, yangının çeşitleri, söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kahraman itfaiye personellerinin yangınlarda kullandığı araç-gereçlerin tanıtımı ile ilgili detaylı bir eğitim aldı. Eğitim ilk bölümünü teorik eğitimlerle tamamlayankatılımcılar, daha sonra yakılan kontrollü ateşi söndürme ve gaz kaçağı esnasında çıkan ateşin hangi açıdan ve nasıl söndürülmesi gerektiğiyle ilgili eğitimler verildi” ifadeleri yer aldı.