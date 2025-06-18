İsrail tarafından yapılan son açıklamada, 1100 hedefin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, İran rejimine önemli darbeler indirildiği ve saldırıların İran’ın merkezine geri püskürtüldüğü belirtildi. İsrail’in yalnızca askeri hedefleri vurduğuna dikkat çekilirken, İran’ın sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sığınak olarak kullandığı bölge de saldırılarda hedef alındı. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Bat Yam kentine yönelik balistik füze saldırısının ardından 30’dan fazla yabancı büyükelçiye bilgi verdi. İran’a yönelik operasyonların hedeflerine ulaşana kadar süreceğini söyleyen Sa’ar, herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını vurguladı.