Sakarya Büyükşehir Belediyesi programı kapsamında SAÜ’de “Batı Sonrası Dünya” konferansı veren Anadolu Ajansı (AA) Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçık, İsrail-Filistin Meselesi’ne üzerine dikkat çekici analizler paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Kültür Sanat Etkinlikleri “Batı Sonrası Dünya” konulu konferans ile devam etti. SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konfernasa konuşmacı olarak Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçıkkatıldı.

Eliaçık, İsrail ve Filistin meselesi üzerine yaptığı analizleri paylaştı. Bu konunun Türkiye ve Orta Doğu için büyük önem arz ettiğini ifade eden Aliaçık, toplumda doğru bilincin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Batı yönlü düşünce yapısının bu konuda ve hayatın her alanında fikirlere yön verdiğini kaydeden Eliaçık, “Açmadığımız cephelerde çok savaş verdik ve yorulduk” vurgusu yaptı.

AA Stratejik Analiz Müdürü Eliaçık, “Batıda değişik kavramlar ortaya atılıyor. Farklı giyineni dışlıyor, namaz kılanı dışlıyor ve böyle kavramlar batıda ortaya çıkıyor. Biz bunları savunur ya da reaksiyonel tepki verirsek bizde bu tür tuzağa düşmüş oluyoruz. Sürekli batıyla mücadele etmekten bu kavramları benimsemekten yahut bunlarla savaşmaktan yorulduk. Biz açmadığımız cephelerde çok savaş verdik. Batının bize verdiği kavramlar üzerine düşünüyoruz. Bunun bilincinde olup, süreci aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Eliaçık, İsrail-Filistin meselesi üzerine konuşurken batıyı “iki yüzlü” olarak tanımlayarak, “Batı bir yandan Müslümanlar’ı öldürüyor diğer yandan islamofobi karşıtlığı yapıyor. “Batı her zaman bir söylem boşluğunu doldurma çabasında bulunuyor. Avrupa ve Amerika Gazze’de Müslümanlar ölürkenİslamofobi ile planını açıklıyor. Bu aklı iyi görmemiz lazım. Eğer islamofobi ile mücadeleye Türkiye sahip çıkmazsa onlar zaten hemen sahip çıkarak konuyu belirleyerek çerçeveyi çiziyorlar “dedi.

Program sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan AA müdürüEliaçık, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.