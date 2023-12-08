Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ

Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansırken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BURSA

Bursa'da motorinin litre fiyatı 36.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 35.35 liradan satılıyor.

İSTANBUL

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

BENZİNE İNDİRİM YOLA ÇIKTI

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki yükselişler sonrasında motorin fiyatlarında indirim yapılmıştı.

Bir indirim haberi de benzin fiyatları için geldi.

Benzin fiyatlarına Cumartesi (YARIN) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.