Bu gelişme üzerine ABD, Irak’taki Büyükelçiliğini derhal tahliye etme kararı aldı. Ayrıca Bahreyn’de bulunan Amerikan askeri personelinin ailelerinin de bölgeden ayrılmasının gündemde olduğu açıklandı. Orta Doğu’daki tansiyonun hızla yükselmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanabilecek huzursuzluk ihtimali nedeniyle Bağdat’taki Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelin geri çekilmesine hazırlandığını duyurdu.

Bağdat’ta halihazırda sınırlı sayıda personel bulunduğu, bu nedenle alınan kararın çok sayıda kişiyi etkilemeyebileceği belirtildi. Aynı zamanda Bahreyn ve Kuveyt’teki zorunlu olmayan personel ile yakınlarının da bu ülkelerden ayrılmalarına izin verileceği ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı, Bağdat’tan olası bir tahliye operasyonuna destek verebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmişti. Yaptığı son açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma konusunda istekli görünmediğini dile getirerek endişelerini paylaştı. Savunma Bakanlığı ise Orta Doğu genelinde görevli askeri personelin gönüllü tahliyesine onay verdi.