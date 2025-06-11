Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 13 Haziran gecesi itibarıyla 1 lira 75 kuruşluk bir artış yapılacak. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48.67 TL'ye, Ankara'da 49.36 TL'ye, İzmir'de ise 49.69 TL'ye yükselecek.

Son olarak 14 Mayıs'ta benzine 1 lira 83 kuruş zam yapılmıştı. Yeni zam haberiyle birlikte akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatlarının son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşması ve döviz kurundaki değişimler bu artışta etkili oldu.

Motorin için de benzer bir tablo söz konusu. Cumartesi günü itibarıyla geçerli olması beklenen 1 TL’lik zamla ilgili çalışmalar sürüyor, ancak rakam henüz netleşmiş değil.

11-12 Haziran itibarıyla İstanbul’da benzin 46.92 TL, motorin 46.23 TL, LPG ise 25.09 TL’den satılıyor. Ankara’da benzin 47.61 TL, motorin 48.10 TL, LPG 24.99 TL. İzmir’de ise benzin 47.94 TL, motorin 47.43 TL, LPG 24.94 TL seviyesinde.

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki dalgalanmalara göre rafineriler tarafından belirleniyor. Bu nedenle fiyatlar dağıtım firmalarına göre ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.