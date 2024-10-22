7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin üzerindeki soykırım politikasını sürdüren İsrail savaşı genişletmeyi sürdürüyor. Dün gece Lübnan’ın başkenti Beyrut, ağır bombardımana tutuldu.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail’in 7 Ekim 20223 tarihinde Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar kısa süre içinde katliama dönüştü. Bir yıllık süre içinde Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Lübnan da ateş çemberine dahil oldu. 1 aydan uzun bir süredir Lübnan’a yönelik saldırılarını da sürdüren İsrail güçleri, dün akşam başkent Beyrut’a ağır bombardımanlar gerçekleştirdi. İHA’lar ve savaş uçakları ile yapılan saldırılarda birçok bina kullanılamaz hale gelirken birçok üzerinde sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

YİNE HASTANE BOMBALADILAR

İsrail dün 22.00 sularında, başkent Beyrut’un Jhan bölgesinde bulunan Refik Hariri Hastanesinin girişini bombaladı. Bölgesel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail güçleri, Hizbullah’ın hastanenin altını para ve silah deposu olarak kullandığını iddia ederek bombalanacağı konusunda uyardı ve hastanenin boşaltılmasını istedi. Uyarıdan 10 dakika sonra hastane girişi bir insansız hava aracı ile bombalandı.

BİNLERCE İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Öte yandan İsrail'in tahliye emri yayınladığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye Mahallesi’nde yaşayan halk, toplu olarak bölgeyi terk etmeye başladı. İsrail’in, Dahiye’nin dışında da birçok sivil yerleşim yerini bombalamasının ardından binlerce Beyrutlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

HAVALİMANI DA İŞGALİN HEDEFİ OLDU

Ayrıca başkent Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Havaalanı’na da İsrail Hava Kuvvetleri tarafından saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılarda havaalanında maddi hasarlar meydana geldi. Başkent Beyrut’a başlatılan ağır bombardımanın ardından Hizbullah’a ait hava savunma sistemleri, İsrail uçaklarına müdahalede bulundu.

ARALIKSIZ BOMBARDIMAN

İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik ağır bombardımanı gece boyunca aralıksız bir şekilde devam etti. İsrail’in yoğun hava saldırıları sonucu başkent Beyru’taki çok sayıda yerleşim yeri enkaza döndü. Saldırıların bilançosuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail’in gece boyunca devam eden hava saldırılarında çok sayıda Beyrutlunun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ORTA DOĞU’YU ATEŞ ÇEMBERİNE ÇEVİRDİ

İsrail’in, Filistin’e yönelik saldırıları ile başlayan savaşın tüm Orta Doğu’yu ateşe sürükleyen bir hale geldiğini kaydeden Filistinli Aktivist Musa Hicazi, “Gazze ile başlayan süreç Refah ile devam etti, şimdi sıra Lübnan’a geldi. İsrail bütün Orta Doğu’yu cehenneme çevirmeden durmayacak.” dedi.

“HEDEFLERİ BÜYÜK İSRAİL”

İsrail’in hedefinin, kendilerine vadedilmiş topraklar olarak gördükleri Nil ve Fırat nehirleri arasında Büyük İSrail Devletini kurmak istediklerini vurgulayan Hİcazi, “Bütün planları, bütün saldırıları bunun için. Önce Filistin, sonra Lübnan, sonra da söz konusu topraklar üzerindeki tüm devletlere saldıracaklar. Ürdün, Suriye ve hatta Türkiye’nin güneydoğusu da buna dahil. Onlarca yıldır Türkiye’yi PKK illeti ile boşuna yormuyorlar. Bizden Kudüs’ü, Gazze’yi ve tüm Filistin’i almak istedikleri gibi Türkiye’den güneydoğusunu almak, canından bir parça koparmak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

“ONURLU BİR ÖLÜMLE ŞEHİT OLDU”

Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hicazi şöyle konuştu:

“Yahya Sinvar büyük bir komutandı. Onun tünellerde saklandığını, korktuğunu söylüyorlardı fakat o, cenazesiyle bile hepsini korkuttu. Üzerinde hücum yeleği, şarjörler, AK 47 ve tabancası vardı. Ağır yaralı halde bile düşmanla savaştı. Çok onurlu bir ölümle şehit oldu.”

“YENİ LİDER GİZLENEBİLİR”

Önce Hamas Lideri İsmail Heniyye, ardından da Yahya Sinvar’ın İsrail güçleri tarafından saldırılarda hayatlarını kaybetmelerinin Hamas’ı yeni tedbirler almaya sürükleyebileceğini de ifade eden Musa Hicazi, “Son zamanlarda Hamas lider anlamında iki kayıp verdi. Bu, Hamas’ın stratejilerini değiştirebilir. Yapılan operasyonlar daha gizli tutulabilir ve yeni Hamas lideri de seçilmesine rağmen kamuoyuna açıklanmayabilir. Çünkü olağanüstü durumlar olağanüstü şartlar getirir.” şeklinde konuştu.