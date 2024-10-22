Kartepe Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kış sezonu takvimi, yetişkinler için "Kumpanyada Curcuna", çocuklar için ise "Hayaller Ülkesi" tiyatro oyunuyla başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Kumpanyada Curcuna" ve "Hayaller Ülkesi" adlı tiyatro gösterileri ile kış sezonu takvimi başladı. Her iki oyunda bol alkış ve beğeni topladı.

Tiyatro gösterilerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ailesiyle birlikte katıldı. Kocaman, "Tiyatro sezonunu açtık. Başarılı tiyatro ekibine ve salonu büyük bir ilgiyle dolduran hemşehrilerime sonsuz alkışlarımı sunuyorum. Hepimize keyifli bir akşam yaşattılar" dedi.