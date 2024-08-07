İsrail polisinin, eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen döneminde diplomatik pasaportların usulsüz verildiği iddialarını araştırdığı bir soruşturma kapsamında, Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında baskın düzenlediği bildirildi. Soruşturma, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da dahil olduğu bazı kişilere usulsüz diplomatik pasaport verilmesi ile ilgili.

Kanal13'ün haberine göre, polis ekipleri sabah saatlerinde bakanlık ofislerinde arama yaptı ve ilgili belgeler üzerinde inceleme başlattı. Polis kaynakları, soruşturmanın, önceki Dışişleri Bakanı Eli Cohen döneminde diplomatik pasaportların usulsüz şekilde dağıtıldığı iddialarını kapsadığını belirtti. Ancak polis, soruşturmanın detayları hakkında henüz bilgi vermedi.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail'de başbakanın çocukları ancak 18 yaşına kadar diplomatik pasaport alabiliyor. Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle diplomatik pasaport sahiplerinin yalnızca küçük bir kısmını açıkladı ve bu liste arasında Yair Netanyahu da bulunuyor.

Eli Cohen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmayı kişisel çıkarlar uğruna yönlendirenlerin olduğunu ve bu konuda birçok yanlış bilginin yayımlandığını savundu. Cohen, yerel yöneticilerin diplomatik pasaport alabileceğini ve muhalefetteki Tel Aviv Belediye Başkanı'nın da diplomatik pasaport aldığını belirtti.

Yair Netanyahu'nun, 7 Ekim'de İsrail ordusunun seferberlik çağrısına katılmayarak Miami'de kalması ve sosyal medyada tartışmalı paylaşımları nedeniyle İsrail basınında sıkça gündeme geldiği belirtiliyor.