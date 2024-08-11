İsrailli bir güvenlik kaynağı, İsrail'in önümüzdeki 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarmda olduğunu açıkladı. İsrail’in ambulans servisi, güçlendirilmiş bir yeraltı merkezinde kan stoklamış; fabrikalar tehlikeli maddeleri dışarı taşımış ve belediye yetkilileri, İran ve diğer bölgesel aktörlerin saldırı tehditine karşı bomba sığınaklarını ve su kaynaklarını kontrol etmiştir. İsrail Yayın Kurumu, rehine müzakerelerinin askıya alındığını ve yeniden başlama tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi.

İRAN’DAN İSRAİL’LE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes sağlanması ve İsrail’in işgalinin sona erdirilmesi karşılığında İran’ın saldırı niyetinden vazgeçebileceğini belirtti. İravani, önceliklerinin saldırıların kalıcı olarak durdurulması, Gazze’deki işgal güçlerinin geri çekilmesi ve Şehid Heniyye suikastına karışanların cezalandırılması olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemenin de öncelikleri arasında olduğunu ekledi. İran’dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail’e yönelik saldırı beklentisi bulunmakta, ancak Tahran’ın Gazze’de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçebileceği iddiaları da gündemde.

MISIR VE İNGİLTERE PİLOTLARINA NOTAM TALİMATI

Mısır kaynaklarına göre, İran, tüm küresel sivil havayollarına 04:00-07:00 saatleri arasında uçuş yasağı bildiriminde bulundu. İran, "askeri tatbikatlar" nedeniyle sivil havayollarını hava sahasından uzak durmaları konusunda uyardı. Mısır ve İngiltere, pilotlarına NOTAM talimatı verdi. İngiltere, güvenlik endişeleri nedeniyle Beyrut ve Tahran üzerindeki sivil havacılık faaliyetlerini durdurdu. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, İranlı yetkililerden alınan uçuş güvenliği risklerini azaltmaya yönelik bildirimin doğruluğunu teyit etti. Açıklamada, İran hava sahasında 7 Ağustos’ta 11:30-14:30 ve 8 Ağustos’ta 04:30-07:30 saatleri arasında askeri tatbikat yapılacağı belirtildi. Bakanlığın açıklaması, devlete bağlı Al Qahera News TV tarafından İranlı yetkililerin askeri tatbikatlar nedeniyle uçuşlardan kaçınılması talimatını aktarmasının ardından geldi. İran’ın olası misillemesinden dolayı, çoğu uluslararası havayolu şirketinin uçuşlarını Irak hava sahasından Suudi hava sahasına yönlendirdiği bildirildi. ABD medyasına göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir Boeing C-17 Globemaster uçağının İran’ın balistik füze fırlatma rampalarının bulunduğu Irak-İran sınırının batısı üzerinde uçtuğu iddia edildi.

İSRAİL CİNAYETTE OLİMPİYAT REKORU SAHİBİ

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in resmi sosyal medya hesabından, “İsrail’in cinayet işlemede olimpiyat rekoru sahibi olduğu, terör, zulüm ve acayip suçlar konusunda dünya insanlık suçları tarihinde yeni bir standarda ulaştığı, kadınları, çocukları ve hastanedekileri hedef aldığı” ifadeleriyle bir görsel paylaşıldı. NOTAM talimatı, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek önemli durumlar hakkında bilgilendiren bir bildiridir.