Cumartesi gününden bu yana İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaşın faturası ağırlaşıyor. 6 günlük bilançoda Filistin’de çoğu bebek ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 1500’ü geçerken, yaralıların sayısı 5 binin üzerine çıktı. İsrail tarafında da can kayıplarının sayıları git gide artıyor. Şu ana kadar 1600’e yakın İsraillinin hayatını kaybettiği 3 bine yakın İsrail vatandaşının da yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların başlandığı günden sonraki il Cuma Gününde ise Kudüs’te gerginlik devam ediyor. Hamas’ın Mescid-i Aksa’ya giderek Müslümanların tepki koymasını istemesinin ardından tüm gözler bu kez kutsal mabede çevrildi.

Bölgede gerginlik sürerken, Müslümanların camiye girmemesi için elinden geleni yapan İsrail askerleri, giriş ve çıkışlarda büyük güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen gazetecilere ise kameraları sokma yasağı konuldu. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede tüm işletmeler işyerlerini kapattı. Hamas bir açıklama yaparak Cuma vaktinde şiddetli protestolar yapacaklarını açıklayarak, tüm Müslümanları davet etti.

Bu arada Birleşmiş Milletlere yapılan bildiri İsrail’in kara harekatına hazırlandığını düşündürdü. Yapılan bildiride Gazze’de tüm Filistinlilerin 24 saat içinde güneye kaydırılması istendi.