Serbest bırakılan aktivistlerin ülkelerine dönüş süreci başladı. Ancak bazı gönüllülerin hâlâ ağır koşullar altında tutulduğu bildirildi. Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da saat 14.15’te Berlin’e hareket edeceği, aynı uçuşta Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da yer alacağı açıklandı. Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız-Filistinli Rima Hassan için 12 Haziran saat 16.30’da Paris’e uçuş planlansa da, gözaltı sürecinin sürdüğü ve kesin dönüş tarihinin netleşmediği aktarıldı. Fransız gönüllüler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin 13 Haziran’da Paris’e, Hollandalı Mark van Rennes’in ise 16 Haziran’da Amsterdam’a döneceği belirtildi. Fransız Reva Viard’ın dönüş rezervasyonunun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Gönüllülerden Thiago Ávila ve Yasemin Acar, tüm ekip üyeleri ülkelerine güvenle dönmeden İsrail’den ayrılmayacaklarını duyurdu. Şuayb Ordu’nun eşi Sümeyye Ordu, eşinin dönüşüne sevinse de, kalan gönüllüler nedeniyle mutluluğunun eksik olduğunu ifade etti. Thiago Ávila’nın iki gün önce başlattığı açlık ve susuzluk grevi nedeniyle Ayalon Cezaevi’nde tecride alındığı, fiziksel şiddet görmemekle birlikte personelin agresif tavırlarıyla karşılaştığı bildirildi. Rima Hassan ise Givon Cezaevi’nde “Özgür Filistin” yazısı nedeniyle kadınlara özel Neve Tirza Cezaevi’ne sevk edildi ve burada penceresiz, hijyen koşullarından yoksun bir hücrede tutulduğu, açık alana çıkma hakkının elinden alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılmasının beklendiğini ve Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin süreç boyunca Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğunu aktardı. Aynı açıklamada, Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın durumu da yakından takip edildiği ve ailelerin düzenli bilgilendirildiği ifade edildi.

Madleen adlı 18 metrelik gemi, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkmıştı. Gemiye yapılan müdahale öncesinde aktivistler barışçıl kalacaklarını duyurmuştu. Müdahale sonucunda aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad’ın da bulunduğu gönüllüler İsrail tarafından alıkonulmuştu.