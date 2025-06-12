Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar da sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na götürülenler arasında yer aldı.

İsrail, Gazze’ye insani yardım taşımaya çalışan Madleen gemisindeki 12 aktivisti uluslararası sularda alıkoymuştu. Bazı aktivistler ülkelerine gönderilirken, geriye kalan 6 kişi sınır dışı edilmek üzere havalimanına sevk edildi.

İsrailli insan hakları örgütü Adalah’ın açıklamasına göre, sınır dışı edilenler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar bulunuyor. Ordu’nun Berlin Brandenburg Havalimanı’na saat 17.45’te iniş yapacağı öğrenildi.

Diğer sınır dışı edilen aktivistler arasında Hollandalı Mark van Rennes, Brezilyalı Thiago Avila, Fransız Reva Viard ve Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Rima Hassan yer alıyor. İsrail’in halen gözaltında tuttuğu Fransız aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin ise yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Adalah, aktivistlerin gözaltında kötü muamele ve cezalandırıcı uygulamalara maruz kaldığını, iki aktivistin hücre hapsinde tutulduğunu bildirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun düzenlediği yardım misyonu kapsamında 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. İsrail ordusu, 9 Haziran sabahı gemiye müdahale etmiş ve 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Dört gönüllü 10 Haziran’da sınır dışı edilmişti.