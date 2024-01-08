Beykoz’da yaşayan bordo bereli Erkul, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına dikkat çekmek için karikatürler çiziyor.

Yaklaşık 40 yıldır yazdığı kitaplar ve çizdiği karikatürlerle çeşitli ödüller alan Muammer Erkul, İsrail’in saldırılarına tepkisini sanatın diliyle göstermek istedi. İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarını Erkul, çizdiği yaklaşık 60 karikatür ile Gazze’de yaşananları anlatıyor. Zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulunan Erkul, sosyal medyada da paylaştığı çizimlerinin çeşitli mekanlarda sergilendiğini belirtti.

“Filistin’e yapılan zulmün sadece bugün değil yarınlara da aktarılabilmesi için eserler vermeye çalışıyorum”

Ortaokul yıllarından itibaren sanata ve karikatüre yakın oldum. Yıllar ilerledikçe artık profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. Gazze’de savaş başladığında vahşeti gördük. İnsanlık böyle bir vahşet görmedi. Bütün dünyayı eline geçirmiş bir sistemden bahsediyoruz. Beş futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı aylarca bombalandı. Günlük ortalama olarak 500 ton bomba atıldı. Bunlar karşılarındaki mücahidlerle değil kadınlarla ve bebeklerle savaşıyorlar. İçerisinde insanlık taşıyan her canlı bunlara lanet yağdırıyor. Herkes gibi ’ben ne yapabilirim’ diye düşündüm. Uzun yıllardır karikatür çizmiyordum. Gazze’deki bu zulüm başladığı tarihten itibaren yeniden çizmeye başladım. Her gün mesai yaparak çizmeye devam ettim. Bu zulmün sadece bugün değil yarınlara da aktarılabilmesi için eserler vermeye çalışıyorum. Geleceğe kalıcı olarak bırakmaya niyetlendim. Şu anda yapmış olduğum 60’a yakın karikatür var.” diye konuştu.