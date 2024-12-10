Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde işsiz sayısı, 2024 yılının Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bine ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

2024 yılı Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 156 bin kişilik artışla 32 milyon 970 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9 seviyesine çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 67,4, kadınlarda ise yüzde 32,8 olarak belirlendi.

Genç nüfus (15-24 yaş arası) işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6'ya geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak ölçüldü.