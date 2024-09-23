Maymun Çiçeği virüsüyle gündeme gelen salgın tartışması,Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde alanında uzman hekimlerin ağırlandığı bir panelde ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen, enfeksiyon ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşat Özaras’ınkonuk olduğu panelde, salgınların sebepleri ve hastalıklardan korunma yolları anlatıldı.

Atilla Yılmaz’ın sorularını cevaplayan ve mikroplarıninsanlık tarihinden de eski olduklarını hatırlatan Prof. Özaras, "Mekân onların mekânıydı, biz onların habitatına girdik ve mikroplar dabuna reaksiyon gösterdiler. Bundan 20 sene önceki verem vb. enfeksiyonlar farklıydı. Her 10 yılda yenisi yayılıyor. Koronavirüs de aslında tanıdığımız bir ailenin, tanışmadığımız bir üyesiydi. Kendimizi koruyup, onları savaştan vazgeçirmeliyiz. Vücut direncimizi düşürmemeliyiz.” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ PANDEMİYE DÖNÜŞECEK Mİ, KORONAVİRÜSYENİDEN Mİ BAŞLIYOR

Gündemdeki Maymun Çiçeği virüsü salgını hakkında da konuşanÖzaras, salgının Covid-19 düzeyine ulaşmayacağını açıkladı: “En kötüsü solunum yoluyla bulaşan hastalıklardır. Yakın temasla bulaşan hastalıklarla mücadele nispeten kolaydır. İşte bundan dolayı Maymun Çiçeği, koronavirüs düzeyine ulaşamıyor. Öte yandan koronavirüstamamen bitmedi. Hayatın bir kuralı var, denge ve hareket. Bunu bozduğumuz zaman hasta oluyoruz. Bünyemize giren, harekete geçmek için uygun zamanı kollayan virüslere fırsat vermemeliyiz, tedbirli olmalıyız”

Panelin sonunda çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan konuşmacılara hitaben, “Mikroplarla savaşmaktan değil, onlarla barışmaktan bahsettiniz. Bize mikropları sevdirdiniz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz.” dedi.