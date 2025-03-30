Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçundan tutuklanmasının ardından göreve gelen yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, belediyede çalışan memur ve kadrolu işçilere bayram dolayısıyla idari izin verirken, KHK’lı işçileri ise kapsam dışında tuttu.

Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 güne çıkarılırken, ancak bu 9 günlük tatil tüm çalışanlar için eşit şekilde uygulanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalışan memur ve kadrolu işçileri idari izinli sayarken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde çalışan işçileri kapsam dışında tuttu. Kapsam dışında tutulan KHK’lı 60 bin işçi, İBB çalışanlarının yüzde 80’ini oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığının kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında vardiyası ve idari görevi olmayan çalışanların 2-4 Nisan tarihleri arasında idari izinli sayılmalarına yönelik kararına istinaden 28 Mart’ta, "Kurumumuz bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevi/vardiyası olan personel ile şef ve üst görevde bulunan idareci personel, 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasında görev başında bulunacaktır" şeklinde duyuru yayınladı. Ardından belediye başkanlığı tarafından alınan karar ile kadrolu işçiler ve memurlar idari izinli sayılırken, KHK’lı personelin mesaiye devam edeceği, işe gelemeyenlerin ise yıllık izin kullanmış sayılacağı duyuruldu.

Belediye birim amirlerine gönderilen mesajda ise, "Sayın müdürlerimiz, dünkü İK tarafından paylaşılan e-maile istinaden 2-3-4 Nisan 2025 tarihleri için ayrıca yine bu tarihlerde kadrolu işçiler ve memur arkadaşlar, gerekli nöbet listesi dışındakiler idari izinli sayılacak olup, bu tarihlerde göreve gelemeyen KHK’lı personellerin günleri yıllık izinden düşülecektir. Bu doğrultuda gerekli duyuru ve tebliğlerin yapılarak çalışma düzeninin oluşturulması başkanlığımızca önemle bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KHK’lı işçiler ise uygulamaya tepki gösterdi.