İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyoekonomik yoksunluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hanelere periyodik olarak nakdi destek sunuyor.

Bu kapsamda, Sosyal Destek İstanbulkart’ı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor.

Her ay binlerce haneye düzenli olarak bin lira nakdi destek veren belediye, 2025 yılında hanelere sağlanan nakdi desteği bin 500 liraya çıkardığını açıkladı.

Sosyal Destek İstanbulkart için başvuru kriterleri, İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları aranıyor.