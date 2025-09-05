İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılacağı ilk gün 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.İSTANBUL (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM’da bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, “Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

TUHİM’DEN SERVİS BİLGİLERİ VE ÜCRETLERİ KONTROL EDİLEBİLECEK

Velilerin, İBB’nin TUHİM sitesi üzerinden araç ve sürücü bilgilerine ulaşabileceğini, güzergâh seçerek servis ücretlerini hesaplayabileceğini söyleyen Demir, “Bizim için çocuklarımızın okula giden yolu, sadece bir yolculuk değil; geleceğe açılan bir kapıdır. Gelin, çocuklarımız için bu süreci birlikte kolaylaştıralım; özel araç yerine toplu taşımayı tercih edelim. Hep birlikte hareket edersek, çocuklarımız trafikte daha az zaman geçirerek okula varır.” dedi.

İSTANBUL TRAFİĞİ ANLIK TAKİP EDİLECEK

Bu arada İstanbul genelinde 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak.

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak.

Okul önlerindeki yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin iniş biniş süreçleri daha sağlıklı olması için İSPARK 112 otoparkta okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 6 – 7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’de yer alan 50. Yıl Parkı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklara özel atölyeler, sahne gösterileri, sokak sanatçıları ve İBB Orkestraları konserleriyle dolu dolu bir hafta sonu programı ücretsiz olarak sunulacak.