İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve öğrencilerin tören geçişi ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Ebru Nergiz, “Bugün hepimiz için çok özel bir gün sevgili gençler. Sizler üniversite sınavıyla başlayan yolculuğunuza derslerle, sınavlarla, üniversitenin güzel sosyal yaşamıyla devam ettiniz ve bugün keplerinizi havaya atarak bu sevinci taçlandırıyorsunuz. Tabii ki bu kesinlikle bir son değil. Eminim ki üniversitemizden mezun olduktan sonra da kendinizi sürekli geliştirerek yeteneklerinize yetenek katarak mesleki ve etik değerlere, Atatürk ilkelerine uygun hareket ederek mesleklerinizi layıkıyla icra edeceksiniz. Cenabı Allah ayağınıza taş değdirmesin yolunuz bahtınız açık olsun başarılarınız taçlanarak devam etsin. Hepinizin yolu açık olsun sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" diyerek gençlere güzel mesajlarını aktardı.

Üniversite Rektör V. Prof. Dr. Ebru Nergiz’in konuşmasının ardından törende konuşma yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, “2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde bir arada olmanın mutluluğu ve hüznünü yaşıyoruz. Mutluyuz çünkü öğrenci kardeşlerimizi hocalarımız hayata hazırladılar ve şimdi onlar kendi kanatlarında sizlerin de desteğiyle yepyeni bir hayata başlıyorlar. Hüzünlüyüz çünkü öğrenci kardeşlerimizden bir nevi ayrılıyoruz öğrenci kardeşlerimden şunu istiyorum kesinlikle üniversite ve hocalarınızdan ilişkinizi kesmeyiniz daima yanınızda olduğumuzu biliniz. Hepinizin yolu bahtı açık olsun hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diyerek öğrencilere güzel dileklerde bulundu.

Törene katılım sağlayan Esenyurt Belediyesi Başkan V. Dilek Bayageldi, “Yıllar boyunca süren çabalarınız özveriniz ve azminin sayesinde bugün bu gurur dolu anı yaşıyorsunuz. Sevgili mezunlar hayatınızın yeni döneminde hayallerinizin peşinden koşarken cesur olun, inancınız yitirmeyin ve her zaman iyilikten yana olun. Unutmayın ki en büyük başarı topluma faydalı olabilmektir. Ayrıca değinmeden geçemeyeceğim bir konuda sevgili kız öğrencilerimizin başarısıdır. Sizlerin bu başarısı gelecek nesillere umut ve cesaret vermektedir. Lütfen ilham olmaktan asla vazgeçmeyin” diyerek kız öğrencilerin başarısının önemini de vurguladı.

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mezuniyet töreninde yer aldı. Ve şu sözlere yer verdi:

“Değerli öğrenciler, birincisi; öncelikle çok cesur olun hiçbir şeyden çekinmeyin. İkincisi muhakkak bir değer setiniz olsun, kurallarınız olsun, etik ilçeleriniz olsun. Üçüncüsü; bu en temeli, gerçekten gerçek anlamda çalışkan olmanız. Hayat biraz böyle yani hem iyi bir hayatın olsun, hem keyif alayım, hem de çaba sarf etmeyeyim dediğinizde bunun bir gerçekliği yok. Dördüncüsü; iş birliği yani bunun için de sosyal ilişkiler insan ilişkisi biz hayata başlarken meclise gidelim milletvekili olalım diye başlamadık ama hayat sizi farklı serüvenleri çalıştıkça çabaladıkça önünüze farklı fırsatları çıkartıyor. Hepinize şans diliyorum, bahtınız açık olsun” dedi

Törende bulunan İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, “Umudunuzu, ümidinizi, cesaretinizi hiç kaybetmeyin. Sizlere çıktığınız bu yolda başarı diliyorum. Size eğitim hayatınızın sonu gibi geliyor ama her şeyin başladığı yer burası. Okuldan mezun oluyorsunuz, işte bir meslekle mezun oluyorsunuz ama şunu unutmayın, ben de mesajımı kız öğrencilere vermek istiyorum bütün öğrencilere veriyorum ama biraz daha fazla kız öğrencilere veriyorum. Ne isterseniz yapabilirsiniz sadece mezun olduğunuz mesleği değil, mezun olduktan sonra o mesleğe başladığınızda eğer o meslek sizi tatmin etmiyorsa, size yeterli gelmiyorsa, istediğiniz her mesleği her işi yapabilirsiniz. Siz öyle bir milletin evladısınız” diyerek öğrencilere ve özellikle kız öğrencilere güzel dileklerde bulundu.

Tören, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Orhan Özyurt‘un törene katılan milletvekillerine plaket takdimi ile devam etti.

Ardından derece yapan öğrencilere ve spor dalında ödül alan öğrencilere plaketleri teslim edildi. Ödül töreninin bitmesi ile fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrenciler, temsili diplomalarını bölüm hocalarından aldı. Üniversite yemini ederek keplerini havaya atan öğrenciler kep töreninin ardından DJ performansı ile keyifli anlar yaşadı.