KONYA (İGFA) - Çocuklar kullanmadıkları oyuncakları veya kitapları getirerek Sıfır Atık Projesi’ne destek olurken; Konya Şehir Tiyatrosu’nun “Narnia Günlükleri” isimli çocuk oyununa tiyatro bileti kazanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek “Çocuk Kitap Günleri” kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde çocukların yazarlarla ve kitaplarla buluşacağı, onlarca farklı etkinliğin yapılacağı “Çocuk Kitap Günleri” kapsamında “Dönüştür, Kazan, Tiyatroyla Buluş!” kampanyası da düzenlenecek. Kampanya ile çocuklara hem çevre bilincinin kazandırılması hem de çocukların kültürel etkinliklerle buluşturulması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında kurulan stantta, “Dönüştür, Kazan, Tiyatroyla Buluş!” kampanyasına katılmak isteyen çocuklar kullanmadıkları oyuncakları veya kitapları getirerek Sıfır Atık Projesi’ne destek olabilecek. Toplanacak ürünler, Sıfır Atık kapsamında değerlendirilecek.

Kampanyaya katılan her çocuğa Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Narnia Günlükleri isimli çocuk oyunu için tiyatro bileti hediye edilecek.

Aynı zamanda çocuklara yönelik Sıfır Atık temalı atölyeler ve tiyatro gösterileri de etkinlik alanında yer alacak.

Hem çocukların paylaşma kültürünü öğrenmesini sağlayan hem de sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sunan bu kampanya, geri dönüşümün kazandırdığı sosyal faydayı kültürel bir deneyimle pekiştirecek.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin stant açacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kitap Günleri’nde söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli sahne etkinlikleri yapılacak. “Dönüştür, Kazan, Tiyatroyla Buluş!” kampanyasıyla da çevre bilinci ve sanat sevgisi bir araya gelecek.