İstanbul Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 6 polis hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şoför Kübilay Açıkgöz’ün hakimiyetinden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişerek araçtan çıkardı. Minibüste bulunan 6 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Devrilen minibüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.