İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

  • 20’si tutuklandı.
  • 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında

  • 14 uluslararası,
  • 38 ulusal,
  • 69 bölgesel ve
  • 303 yerel olmak üzere toplam
  • 424 organize suç örgütünün çökertildi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri
  • Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile
  • Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!,

Muhabir: Fahrettin Eniş