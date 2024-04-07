İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

20’si tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında

14 uluslararası,

38 ulusal,

69 bölgesel ve

303 yerel olmak üzere toplam

424 organize suç örgütünün çökertildi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri

Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile

Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!,