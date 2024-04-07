İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.
Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.
- 20’si tutuklandı.
- 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!
1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında
- 14 uluslararası,
- 38 ulusal,
- 69 bölgesel ve
- 303 yerel olmak üzere toplam
- 424 organize suç örgütünün çökertildi.
Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri
- Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile
- Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!,