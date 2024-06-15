Boğaziçi Zirvesi’nin 15.’si Kasım ayında ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Zirvenin 15. yılında çok özel konu ve konuklar olacak, 70’e yakın ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve STK yöneticisine davet gönderildi.

Kurucu Cengiz Ozgencil, zirvede, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere tüm dünyanın geleceğine yön verecek yeni sistemlerin tartışılacağını, Hindistan’dan gelecek dev bir eğitim kurumunun son teknoloji ile dünyada kullanılacak yeni eğitim sistemini açıklayacağını belirterek, "Zirve, finans, teknoloji, dijitalleşme, enerji, savunma sanayi, tarım, gıda güvenliği, turizm ve kültür-sanat gibi birçok konuya ışık tutacak. Düzenlenecek panellerde, Amerika başta olmak üzere İngiltere’den, Fransa’dan, İtalya’dan, Almanya’dan ve Avrupa’nın birçok ülkesinden üst düzey konuşmacılar olacak. Özellikle teknolojide dünyanın nereye gittiğinin, yapay zekâ ile yaşamın nasıl evrileceğinin, tüm insanlığın bu alanda nasıl etkileneceğinin tartışılacağını ve dünya teknoloji gündemini belirleyecek isimlerin zirvede yer alacak. Yakın coğrafyada yaşanan savaşlar, pandemi sonrası ekonomik durumun ağırlaşması dünyayı kaotik bir ortama sürükledi. Bu kaotik ortamdan sonrasını tartıştıracağız. ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ derken; siyasi, sektörel, ekonomik bazda neler yapılacağı konuşulacak ve öngörüler tartışılacak. Bütün bunlarla birlikte yapacağımız çalışmaların içinde görüşmelerini bütün hızıyla sürdürdüğümüz önemli aktivitelerimiz de olacak” dedi.

Asya ve Afrika ilişkilerini kapsayan Avrupa Birliği paneli ile tüm dünyaya çağrıda bulunulacağının altını çizen Özgencil, geçmiş 14 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini anlatacağını, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul’da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunun altını çizdi. Yaşanan savaşlar, iklim krizi, ekonomik krizler ile dünyanın içerisinden geçtiği bu zor günlere ışık tutmak için çok önemli fikirlerin ortaya konulacağını belirtti.