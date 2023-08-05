Grafik sanatçısı Gea Zieverink’in karışık tekniklerden eserlerinin yer aldığı “Istanbul meets Holland” isimli sergi, 31 Ağustos’a kadar Müze Gazhane’de sanatseverleri bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Hollandalı sanatçı Gea Zieverink’in eserlerinden oluşan sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Deventer Başkonsolosluğu’nun iş birliğiyle Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluştu.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak gerçekleştirilen sergide, sanatçının karma, kolaj ve soyut eserleri yer alıyor. Gea ise eserleri hakkındaki görüşlerini, “Grafik eserlerimi ortaya koyarken ilhamımı zihnimden ve kalbimden alıyorum; asla ticari kaygılar için endişe duymuyor ve taviz vermiyorum. Seri üretimim yok, zira her eser benzersizdir” şeklinde yorumluyor.

Hollanda ile geliştirilen kültürler arası ilişkinin bir simgesi olan sergi, sanatçıların birbirlerini tanıyabilmeleri; sanatseverlerin Hollanda’nın kültürel dokunuşlarını deneyimleyebilmeleri için önem taşıyor.

Sergi, 31 Ağustos Perşembe gününe kadar Müze Gazhane C Binası’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.