İstanbul Tabip Odası Başkanlığı için yapılacak seçimde ‘Değişim Grubu’ndan aday olan Dr. Ahmet Erçek, hazırladıkları beyannameyi meslektaşlarına açıkladı. Yönetime talip olduklarını ifade eden Erçek, “2024 İstanbul Tabip Odası seçimlerini kazandığımızda, bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edeceğiz. Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa, biz o safta olacağız” dedi.

İstanbul Tabip Odası’na kayıtlı hekimler, 5 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek, İstanbul Tabip Odası başkanını belirleyecek. Tabip Oda’sına kayıtlı hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu, Değişim Grubu’nun Başkan Adayı Dr. Ahmet Erçek, seçim için hazırladıkları beyannameyi Zeytinburnu Çırpıcı Tesislerinde düzenledikleri toplantıda duyurdu. "Güçlü oda, Güçlü hekim" sloganıyla yola çıkan grup, beyannamenin 13 ana maddesini açıkladı. Açıklanan beyannamede Kamu, Özel ve Aile Hekim olarak çalışan doktorların özlük hakları ve sağlıkta şiddetin bitmesi gibi değişikliklerin yapılacağı belirtildi.

“İstanbul Tabip Odası’nı desteklerinizle yönetmeye talibiz”

Değişim grubu olarak, yaklaşık 4 aydır, tabip odası seçimleriyle alakalı çalışmalar yaptıklarını ifade eden İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Dr. Ahmet Erçek, “Bugün siz kıymetli meslektaşlarımızla, kamuoyuyla, basınımızla, yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, beyannamemizi paylaşmak adına bir araya geldik. Arkadaşlar, Biz neden İstanbul Tabip Odası yönetimine talibiz? Mevcut duruma itirazımız ne? Arkadaşlar, bizim temel itirazımız şu; tabip odamızın etki gücünü, üyelerinin mensubiyet duygusunu, çözümün bir parçası olma kabiliyetini kaybettiğini düşünüyoruz. Bu güç ve etki kaybının, az veya çok, hepimize olumsuz yansımaları olduğunu, hekimlerin ümitleri kaybettiklerini, umutsuzluğa sürüklendiklerini, binlerce genç meslektaşımızın memleketlerinden ayrılma düşüncesine girdiklerini görüyoruz. Artık tabip odamızda değişimin, hem bir gereklilik, hem de bir zorunluluk haline geldiği kanaatindeyiz. Arkadaşlar biz Değişim Grubu olarak, odamızın, mesleğimize yakışır, olması gereken güce ve etkinliğe yeniden kavuşabileceğine ve çözümün parçası değil, ana unsuru olabileceğine, gerçekten inanıyoruz ve bu inançla da İstanbul Tabip Odası’nı desteklerinizle yönetmeye talibiz” ifadelerini kullandı.

“Bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edeceğiz”

Erçek, “Bizler, Değişim Grubu olarak, 2024 İstanbul Tabip Odası seçimlerini kazandığımızda, bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edecek, ötekisi olmayan bir oda inşa edeceğiz. Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa, biz o safta olacağız. Bizler, bu memleketin entelektüelleriyiz, vatanseverleriyiz. Her birimizin vatan bilinci, bayrak bilinci, siyasi bilinci var. Olmalı da ama bizim yönettiğimiz İstanbul Tabip Odası, az önce saydığım bilinçlere elbette sahip olacak, ama öte taraftan hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak. Kimsenin payandası da olmayacak. Periferde kalmış genç meslektaşlarımızı, kadın meslektaşlarımızı, değişimin de odamızın da merkezinde konumlandıracağız. İlan ettiğimizde göreceksiniz, değişim listemizi de bu mantıkla oluşturacağız. Genç meslektaşlarımızın, odasına iyi hal kağıdı almak yerine, ben memleketimde neler yapabilirim, nasıl bir değer üretebilirim diye düşünmesine, odasına da bu düşüncesini hayata geçirmek adına gelmesi için gayret edeceğiz. Her bir meslektaşımızın, feraset sahibi olduğunu biliyoruz. Kimseyi kimseye tarif etme gibi bir derdin içerisine de kesinlikle girmeyeceğiz. Bu süreçte Pozitif ve yapıcı dil kullanacağız. Centilmence ve mesleğimize yakışır bir seçim yarışı sürdüreceğiz. Arkadaşlar, değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir, ve İstanbul Tabip Odamızda da değişim vakti gelmiştir. Şu an görünen, Tabip Oda’sı seçimimiz 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek, 6 Mayıs Pazartesi Günü, Türk Ocağı Caddesi Numara 9’da, mazbatamızı almak üzere bir araya gelmek dileğiyle, hepinize tekraren teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.