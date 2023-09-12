Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine doğalgaz ve ulaşım desteğine devam ediyor. Buna göre ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücreti karşılanacak. Ayrıca doğalgaz desteği de 600 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’da ikamet eden öğrencileri yine unutmadı. Belediye üniversite öğrencilerinin hem doğalgaz paralarını hem de ulaşım paralarını ödüyor. Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz yıl 600 TL olarak ödediği doğalgaz desteğini bu yıl 1.000 TL’ye çıkardı. Ayrıca Üsküdar’da ikamet eden öğrencilerin yol paralarını da ödemesine devam edilecek.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Üniversite öğrencilerine müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkmen, şunları söyledi:

“Üsküdar’da oturan bütün Üniversiteli gençlerin aylık akbillerini biz ödeyeceğiz. Zaten bunu ödüyorduk. 1 Ekim’de tekrar başlayacak. Bu hafta müracatları almaya başladık. 30 Eylüle kadar sürecek. Tüm Üniversiteler, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans herkes dahil. Bir de öğrenci evinde kalan öğrencilerin doğalgaz faturalarını ödeyeceğiz.”

Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğinizi gösteren e-Devlet’ten alınmış ikametgâh belgesi, E-devlet üzerinden alınmış ve İstanbul’daki üniversitelerde ÖRGÜN ve AKTİF olarak lisans ve ön lisans eğitimi alındığına dair GÜNCEL öğrenci belgesi, Bankadan alınmış öğrenciye ait IBAN numarasını gösteren belge. Başvuru şartları tamamlandıktan sonra Üsküdar Belediyesi resmi internet sayfasında yer alan formdaki bilgilerin de eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Destek ödemelerinden, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler faydalanabiliyor.