İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası görüntülerini paylaştı.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası çekilmiş görüntüleri paylaştı. Gece kulübü içerisinde çekilen görüntülerde oluşan tahribat görülüyor. Görüntülerde gece kulübünün bulunduğu alanın bütün alanlarında etkili olan yangın sonrası içeride bulunan malzemelerin de zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.