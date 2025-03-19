5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri kapsamında çeşitli tedbirlerin uygulanacağı bildirildi. Bu doğrultuda, 19 Mart 2025 saat 06.00 itibarıyla bazı metro hatlarının belirli istasyonlarında yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında bulunan Emniyet-Fatih İstasyonu ile M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattındaki Taksim İstasyonu kullanıma kapatıldı.

Ayrıca, bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığı, sürücülerin belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.

19.03.2025 Günü saat 06.00 itibarıyla kapanan yollar

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı arası),

2- Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3- Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4- Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5- Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

6- Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

7- Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8- Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak



Alternatif yollar

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- Atatürk Bulvarı

3- Fevzi Paşa Caddesi

4- D-100