İstanbul Valiliği’nin Beşiktaş’taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiştir. Yangında 7’si ağır 13 kişi de yaralanmıştır” denildi.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada “Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiştir. Yangında 7’si ağır 13 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.