İstanbul Valisi Davut Gül ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Batman’da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını beyaz perdeye taşıyan “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmini öğretmen ve öğrencilerle birlikte seyretti.

Ümraniye’de özel bir sinema salonunda gerçekleştirilen film, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, filmini eğitimciler ve öğrencilerle birlikte izledi.

9 Haziran 2017’de görev yaptığı Batman’ın Kozluklu ilçesindeki okulunda düzenlenen karne töreninin ardından evine dönerken teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik saldırı sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini konu alan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, filmi Ümraniye’de büyük ilgi gördü. Öğretmen ve öğrencilere özel gösterimi yapılan filmde izleyiciler göz yaşlarını tutamadı.

Film gösteriminin ardından Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada; terörü lanetleyerek başta Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.