İstanbul’un Fatih ilçesinde polisin gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, “Askeri Ceza Kanunu”na muhalefet suçundan aranma kaydı bulun 42 kişi yakalandı. İlçe genelinde 844 şüphelinin sorgusu yapılan çalışmalarda ise 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyete bağlı yunus ekipleri ve devriye timleri tarafından ilçe genelinde “Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması” kapsamında geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Fatih’in kalabalık mahallelerinden Kumkapı genelinde dün düzenlenen iki aşamalı uygulamada, eğlence mekanları, metruk bina ve sokaklar didik didik arandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 844 şüpheli şahıs sorgulanırken, bu kişiler arasında 42 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs, 9 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu kanun kaçakları ile ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlanırken, ülkeye illegal olarak giriş yaptığı saptanan 9 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.