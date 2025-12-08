Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde aynı doktorun 4 hastası aynı gün doğum yaptı. Saatler içerisinde gerçekleşen 2 ikiz, 1 üçüz ve 1 tekil doğum, hastane ekibinde büyük heyecana neden oldu. Toplam 8 bebeğin dünyaya geldiği doğumlar, başarıyla tamamlandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, yaşanan süreç ve çoğul gebeliklerde alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı gün yaşanan çoklu doğumların oldukça nadir olduğunu vurgulayan Dr. Kuzey, "Üç çoğul gebeliğin aynı gün doğurması benim için de ilk defa olan bir deneyim oldu. Üçü de acil ve plansız şekilde gerçekleşti. Üst üste gelmesi oldukça ilginçti. Sanki bebekler birbirleriyle sözleşmiş ve o gün doğmak istemiş gibiydi" dedi.

"Herkes özveriyle çalıştı"

Doğumların zamanlamasının ekip için yoğun bir tempo oluşturduğunu belirten Kuzey,

"İlk doğumla ikinci ikiz doğum arasında bir süre vardı ancak ikinci ikiz doğumla üçüz doğum neredeyse arka arkaya gerçekleşti. İkinci ikiz doğum sürerken üçüz gebemiz ameliyathaneye alındı. Kadın doğum servisi ve ameliyathane ekiplerimiz bu tür acil durumlara oldukça alışık. Ameliyathanemiz geniş, ekibimiz sayıca yeterliydi ve herkes özveriyle çalıştı. Sadece yeni doğan yoğun bakım ekibimizi biraz fazla yormuş olduk" diye konuştu.

"Doğumlar spontane gelişti"

Doğumların hiçbirinin tüp bebek yöntemiyle gerçekleşmediğine dikkat çeken Dr. Kuzey, "Bu üç gebelik de spontane gebeliklerdi. Zaten çoğul gebelik oranları oldukça düşükken, üç çoğul gebeliğin aynı anda doğurması çok nadir bir durum" ifadelerini kullandı.

"Çoğul gebeliklerde takip hayati öneme sahip"

Çoğul gebeliklerin yüksek risk taşıdığına vurgu yapan Dr. Kuzey, "Bu gebelikleri tekil gebeliklere göre çok daha sık takip ediyoruz. Düşük ve erken doğum riski yüksek olduğu için koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Takip sürecini perinatoloji bölümümüzle iş birliği içinde yürütüyoruz" dedi.

"Hekimlerinin önerilerini mutlaka dikkate almalılar"

Çoğul gebelik bekleyen anne adaylarına da seslenen Dr. Kuzey, "Perinatoloji ve kadın doğum hekimlerinin önerilerini mutlaka dikkate almalılar. Daha sakin ve kontrollü bir gebelik süreci geçirmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Aynı gün toplam 4 sezaryen doğum gerçekleştiğini aktaran Dr. Kuzey, toplamda 4 erkek ve 4 kız bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.