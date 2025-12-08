Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir bağ evinde benzinle mangal yakma girişimi bağ evini küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Kütahya Caddesi mevkiinde Murat K.’ya ait ahşap bağ evinde yangın çıktı. Şahsın yeğeni Semih K.’nin mangalı benzin kullanarak tutuşturmak istediği esnada alevler kontrolsüz şekilde büyüyerek kısa sürede bağ evini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Dodurga İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.