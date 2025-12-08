İstanbul Sultangazi’de bulunan Güzelpınar Dolum Tesisi’nde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, tesiste hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi’de bulunan Güzelpınar Dolum Tesisi’nde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisten yükselen kara dumanlar gökyüzünü kaplarken, tesisin kapalı olduğu sırada çıkan yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Tesiste hasar oluştuğu öğrenildi.