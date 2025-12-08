BUSKİ ekipleri tarafından yürütülen gazlama çalışmalarının gece saat 12’ye kadar sürebileceği bildirildi.
Kesintiden etkilenen bölgeler arasında şunlar bulunuyor:
Yeni Mahalle Bülbül Caddesi, Öncü Sokak, Sunay Sokak, Sude Sokak, Sarp Sokak, Sena Sokak, Güner Sokak, Bağ Sokak, Heybeli Sokak, Bahtiyar Sokak, Çaybaşı Sokak, İlbay Sokak, Hayat Sokak, Şebnem Sokak, Bayrak Caddesi, Millet Caddesi No:55, Ertuğrulgazi Mahallesi Meşale Sokak, Akpınar Caddesi, Alemdar Sokak, Aktaş Sokak, Başar Sokak, İlayda Sokak, İkbal Sokak, Adanur Sokak ve Ayça Sokak.
