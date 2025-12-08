Türkiye Futbol Federasyonu, 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Bursa’dan PFDK’ya sevk edilen futbolcular ve kulüpleri şöyle:

Kestel Çilek Spor Kulübü: Berkay Güntay, Emirhan Al, Emre Nuri Bilgin, Furkan Eren, Mücahit Emre Şahin

Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.: Koray Ege Sağım

İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Tümer Oruç

TFF, sevk edilen futbolcuların disiplin süreçlerinin PFDK tarafından yürütüleceğini belirtti.