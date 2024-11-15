Beylikdüzü Belediyesi verdiği bir sözü daha tutarak 726 tezgah kapasitesine sahip Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ni ilçe halkının hizmetine açtı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü halkının daha modern, temiz ve düzenli ortamlarda alışveriş yapmalarına olanak sağlamak için ilçeye yeni pazar alanlarını kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 726 tezgah kapasitesine sahip Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ni hizmete açtı. 4 bin 500 metrekarelik alana sahip pazaryerinin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, eskiİstanbul Milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Rıdvan Budak, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü ve bölge sakinleri katıldı.

ÇALIK: BU KADAR BÜYÜK BİR YATIRIMA CESARET EDEBİLMEK ANCAK İNANÇ İŞİDİR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, Barış Mahallesi’ndeki pazar alanıyla ilgili yaşanan sorunlar, engellemeler ve süreçlerle ilgili detayları paylaştı. Verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Ekonomik kriz karşısında tutunmaya çalışan komşularımız için hayata tutunmalarını sağlayacak taze ve sağlıklı gıdaya ulaşabilecekleri yeni pazaryerimizi açıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak, şartlar ne kadar çetin olursa olsun projeleri rekor hızda hayata geçiren, çeviklikte öncü olmuş bir belediyeyiz. Fakat biliyorum, sizleri bu konuda biraz beklettik. Geçen döneme yetiştirmeyi hedeflediğimiz pazar yerimizi 2024 yılının başında açmayı planlamıştık. Ancak böylesi büyük bir kapalı pazar için Barış Mahallemizde yer bulmak, alan tahsis etmek takdir edersiniz ki kolay olmuyor. Yaklaşık 12 bin m2’lik bir alandan bahsediyoruz. Arsa maliyetlerini de düşündüğünüzde yaklaşık 150 milyon liralık bir değeri Barış Mahallemize kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Derin ekonomik krizin olduğu bir ortamda bu kadar büyük bir yatırıma cesaret edebilmek ancak inanç ve kararlılık işidir” şeklinde konuştu.

PAZARYERİ TAM NOT ALDI

Açılış töreninin ardından Başkan Çalık ve beraberindeki heyet, pazar alanını ziyaret ederek ilk kez tezgâh açan esnaflara hayırlı işler diledi. Pazar, ilçe halkı ve esnaftan da tam not aldı. Ada Çiftliği ile Hoşdere Sokak arasında bulunan pazaryeri 425 tekstil, 301 gıda tezgahıyla hizmet verecek.

