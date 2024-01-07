İstanbul’da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

İptal edilen seferler:

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Moda-Kabataş

Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Maltepe-Adalar.

Kaynak: iha