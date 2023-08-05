İstanbul’da bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında oturan kadının çantasını çalarak kayıplara karışan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin restoran kısmında yaşandı. Şüpheli bir şahıs restoranda oturan kadının çantasını gözüne kestirerek etrafı kolaçan etti. Ardından şahıs, sandalyeye asılı halde olan çantayı rahat tavırlarla çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen Bedr E. S. isimli şahıs, Fatih’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.